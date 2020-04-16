Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Türkiye'de koronavirüsün artış hızı kırıldı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de bu hızın kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Yoğun bakıma giren hasta sayısı, kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz" dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamenel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de artış hızının kırıldığına dikkat çekerek, "'Ülkemizde artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı da yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve bizim için çok olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor" dedi.
'HIZLI TESPİT EDİP ERKEN TEDAVİYE BAŞLIYORUZ'
Bunun nedenlerine değinen Prof. Dr. Yamanel, "Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz. Bu çok önemli; çünkü ilaçların erken dönemde verilmesiyle asemptomatik olgulara bile ilaç temin edip verebiliyoruz. İkincisi de ben sağlık sistemimizin iyi olmasına bağlıyorum. Sağlık sistemimiz hastaneye yatan insanların süreçlerini çok iyi yönetiyor ve yoğun bakım sistemlerimiz de çok iyi bir şekilde işliyor. Bunun sonucunda da aslında kaybımız nispeten daha az olmuş oluyor'' dedi.
'25-45 YAŞ ARASI ÇOK HASTA VAR'
Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu, buna bağlı olarak 25-45 yaş arası da çok hasta gördüklerini söyleyerek, "Genç yaştaki bir kişinin bu hastalığa karşı direnci önemli; fakat hastalığa karşı erken dönemde ilaca başlamak çok etkili. Sayın bakanımızın da daha önce gösterdiği grafiklerde olduğu gibi 25 ve 45 yaş arası daha yoğun dağılmıştı bu virüs ülkemizde. Fakat hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatma oranlarımız genel olarak 65-85 yaş arasındaki vatandaşlarımızdan oluşuyor" diye konuştu.
'FİLYASYON EKİPLERİ, HIZLI YAYILIMI ÖNLÜYOR'
Prof. Dr. Yamanel, filyasyon ekiplerinin çok önemli işler yaptığını da ifade ederek, "Bu ekipler Sağlık Bakanlığının çok önemli bir organizasyonu. Bunlar pozitif olan vakaların çevresinde temas etmiş vakaları tespit ediyorlar. Bunlardan sürüntü örneği alıp test yapıyorlar ve yine pozitif çıkanlar da izole ediliyor. Salgınların en önemli önlemlerinden bir tanesi budur. Filyasyon salgıların önüne geçmek için çok önemlidir. Örneğin bir hasta var ve bunun da temas ettiği bireyler var; bu bireyleri tespit edip, bunların pozitif olup olmadığını anlamak yayılım açısından çok önemli. Sayın bakanımızın da daha önce söylediği gibi 1 kişi 16 kişiye bulaştırabiliyor ki ilk vakalarda 1 kişi 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu durum böyle olunca hızlı yayılım söz konusu da oluyor. Yani filyasyon ekipleri de bu hızlı yayılımı önlüyorlar. Ben bunu çok iyi başardığımızı da düşünüyorum. Ve eğer hızımızda da bir düşüş varsa bu da filyasyonun başarılı yapıldığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama
- Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı
- LGS tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı
- Gamze Pala'nın katledilmesi! Bakanlık devreye girdi
- Tanık ifadesinde ortaya çıktı! İşte kirli birliktelik
- Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
- İstanbul'da 5 kişiye korona tutuklaması
- Özel bankalar kredi musluklarını neden kapattı?
- Başsavcılıktan Cumhuriyet Gazetesi’ne yalanlama
- İşçilerden İmamoğlu'na isyan: Hiç aç kaldın mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...
- Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları
- A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
- Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?