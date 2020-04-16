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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünya basınının dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 08:01
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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

Norveç semalarında görülen bu gizemli turkuvaz ışıklar, çevrede oturanların kafasını epey kurcalamıştı. Kimileri bu ışığın füze denemesinden kaynaklandığını düşünürken kimileri de UFO olduğuna inanmıştı.

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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde turuncu renkli uçan cisimler görülmüştü.

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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

15 yaşındaki bu çocuk gerçek anlamda kan ağlıyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan çocuk günde 3 kere kendi kontrolü dışında kan ağlıyor.

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Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...

Mayıs 2009'da İngiltere'nin Liverpool kentinde turuncu renkli yuvarlak nesnelerin UFO olduğu iddia edilmişti.