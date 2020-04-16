İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Cumhuriyet Gazetesi’ne yalanlama: Dezenformasyon amaçlı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan “Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi" başlıklı haber tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlıdır." denildi. Başsavcılık gazeteye açılan soruşturmanın nedeni olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah bilgilerinin açık şekilde yayınlanarak "ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması"nı gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi" başlıklı haberin tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı.
"KAMU GÖREVLİSİNİN İKEMATGAH ADRES BİLGİLERİ YAYINLANARAK AİLESİYLE BİRLİKTE CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKULDU"
Başsavcılık açıklamasında; Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikemetgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafını yayınlandığını hatırlatılarak; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma konusu; kamu görevlisinin ikematgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır" denildi.
BAŞAVCILIK: "TAMAMEN GERÇEĞE AYKIRI VE DEZENFORMASYON AMAÇLI HABER"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
"16 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi" başlığı altında "Başsavcılık kanunlara aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor' şeklinde tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."
"MESKENİN ADRES BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFI YAYINLANARAK SİSTEMATİK OLARAK DOLAŞIMA SOKULDUĞU TESPİT EDİLDİ"
"Aynı gazetenin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında 'Boğaz'da kaçak var' başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikemetgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafı yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte soysal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturma başlanmıştır."
"KAMU GÖREVLİSİNİN CAN GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE SOKULMASI SORUŞTURMASI"
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma konusu; kamu görevlisinin ikematgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır."
"Bununla birlikte; Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."
CUMHRURİYET GAZETESİ'NE TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi.
Bazı medya organlarında, bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.
CUMHURİYET GAZETESİ, CANAN KAFTANCIOĞLU VE BAZI CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik gerçek dışı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, açık ihale sürecini çaptıran ve iftirada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
KENAN KIRAN / SABAH
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