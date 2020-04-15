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Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'na isyan edip tesisi ateşe veren şahıs tutuklandı!

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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İMAMOĞLU'NA İSYAN EDİP TESİSİ ATEŞE VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI!

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kapalı buz pistini yakan P. tutuklandı. Ümit Yaşar P. cezaevine gönderilirken, "Sayın , , akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

Beylikdüzü'nde kapalı buz pistini yakan P. tutuklandı. Ümit Yaşar P. cezaevine gönderilirken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

"AMACIM İNSANLARA ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"
Beylikdüzü'nde dün kapalı buz pistine pompalı tüfekle gittikten sonra yangın çıkaran Ümit Yaşar P. polis merkezindeki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümit Yaşar P.'nin ifadesinde "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilsin. Benim amacım asla insanlara zarar vermek değildi. Karşı taraf beni tahrik etmişti. Söz konusu olayın mağduru benim. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadım. Salgın sebebiyle psikolojim ciddi anlamda bozulmuştur. Uzun süre evde kaldığım için aileme karşı sorumluluklarımı yerine getiremedim. Yine de pişmanım" dediği öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar kamerada! Ekrem İmamoğlu'na isyan etti tesisi ateşe verdi |Video İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA! EKREM İMAMOĞLU'NA İSYAN ETTİ TESİSİ ATEŞE VERDİ |VİDEO

İMAMOĞLU'NA YİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Ümit Yaşar P. çıkarıldığı Büyükçekmece Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Yaşar P. cezaevine götürülürken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

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