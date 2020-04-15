Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre son 24 saatte 34.090 kişiye test yapıldı 4.281 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 1.518 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 674 olarak yer aldı.
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'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ'
Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" mesajını paylaştı.
Son 24 saatte 875 kişi koronavirüse karşı verdiği savaşı kazandı. Toplamda iyileşenlerin sayısı 5.674 oldu.
Bugün 115 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 1.518 oldu.
TOPLAM TEST SAYISI 477 BİNİ AŞTI
Son 24 saatte 34.090 kişiye Kovid-19 testi yapılırken toplamda test yapılan kişi sayısı 477.716'yı buldu.
Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020
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