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Son dakika: Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları' toplantısına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN AKAR KRİTİK TOPLANTIYA KATILDI

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı 'ın da katıldığı  Toplantısı, Covid-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katılıyor. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek" denildi. Bakanlık, toplantıya ilişkin görüntü de paylaştı.




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