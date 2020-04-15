Sağlık Bakanı Koca’nın dikkat çektiği filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Prof. Dr. Arıca A Haber’de açıkladı
Türkiye’deki olumlu durumun filyasyonla ilgili olduğunu belirten Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Seçil Arıca, ‘’Bu tablo daha çok filyasyonla ilgili yani birinci basamakta özellikle aile hekimlikleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinin yaptığı filyasyonun çok büyük ilgisi var. Filyasyon nedir? Tespit edilen pozitif vakaların etrafındaki diğer hastaları taramak ve erken dönemde onlara tedavi uygulamaktır. Bunu ilçe sağlık müdürlükleri ve aile hekimleri yapıyorlar.’’ İfadelerini kullandı ve filyasyon ekibinin çalışma metodunu anlattı.
Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Seçil Arıca şu ifadeleri kullandı:
Şöyle yapıyorlar; bir kişi pozitif olarak saptandı, onu arıyor aile hekimi veya ilçe sağlık müdürlüğü HSYS'ye düşüyor. Direkt o pozitif olan kişi sisteme düşüyor. Sisteme düştükten sonra o kişiyi arıyorlar veya evinde ziyaret ediyorlar. Etrafındaki diğer kişileri, ailesini tarıyorlar. Bunların içinde de semptomatik olanlardan tekrar eve gidip PCR alabiliyorlar. Dedektif gibi çalışıyorlar, o kişi çalışıyorsa ''son 15 gün içinde nerede çalıştınız? Veya kimlerle çalıştınız?'' sorusunu soruyorlar. Hatta görüştükleri o kişilerden bile gidip kültür alıyorlar, yani PCR dediğimiz yöntemle alıyorlar. Bunların içinden de pozitif çıkanlara erken dönemde direkt tedavilerine başlıyorlar. Hatta bunlar evde tedavilerini alıyorlar daha sonra o kişi hangi aile hekimine kayıtlıysa onun sistemine düşüyor ve günlük olarak aile hekimi o kişiyi arıyor, 14 gün boyunca arıyor. Eğer semptomu olursa o kişiyi tekrar ya hastaneye yönlendiriyor ya da hiçbir şikayeti yoksa evde yapacağı önlemleri anlatıp, eğitim de veriyor. Eğer hasta kötüleşirse o zaman da hastaneye yönlendiriyor.
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KOVID-19 ÇIKTIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Siz diyelim ki Kovid-19 pozitif çıktınız, sizi arıyorlar ilçe sağlık müdürlüğünden ''kimlerle temas ettiniz?'' sorusu soruluyor. Hane halkı sorgulanıyor. Evde diyelim ki eşiniz, çocuğunuz, anneniz ve babanız var. Anne ve babanızdan kronik bir hastalık varsa semptomu olmasa dahi ondan PCR alınıyor. Diyelim ki eşinizde semptom varsa ondan da PCR alınıyor. Yakın temasta olduğunuz herkes sorgulanıyor, gerekirse onlardan da PCR alınıyor.
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