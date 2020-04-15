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Son dakika: Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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Son dakika haberleri... , ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

: , ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

Detaylar gelecek...

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