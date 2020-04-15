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Son dakika: 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi! İşte görüntüler

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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RUSYA İLE 4. ORTAK DEVRİYE! İŞTE GÖRÜNTÜLER

Son dakika haberine göre Bakanlığından yapılan açıklamada, " mutabakatı çerçevesinde; ’deki karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'deki karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

İşte devriyeden görüntüler:





Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! TÜRKİYE VE RUSYA'DAN SURİYE'DE ORTAK DEVRİYE!
Türk ve Rus Ordusundan İdlib Mutabakatı sonrası ilk devriye TÜRK VE RUS ORDUSUNDAN İDLİB MUTABAKATI SONRASI İLK DEVRİYE

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