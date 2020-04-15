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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VATANDAŞLARIMIZI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ

Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı 'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. () talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BMGK KORONAVİRÜS MESELESİNİ ELE ALMADA ÇOK GEÇ KALDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 5 BİN 528 VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK

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