Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." şeklinde konuştu.

A Haber'de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Yerinde kalmaları ve riskten uzak kalmaları önemli. Vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Cezayir, Irak ve Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızı ülkeye getireceğiz." dedi.

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