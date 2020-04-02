02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 5 BİN 528 VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK

Son dakika haberleri... , A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." şeklinde konuştu.

A Haber'de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Yerinde kalmaları ve riskten uzak kalmaları önemli. Vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Cezayir, Irak ve Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızı ülkeye getireceğiz." dedi.

Detaylar gelecek...

AHaber CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA