Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik
Son dakika haberine göre YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik” dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir karar alındığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak kararın verildiğini açıklayan Saraç, "YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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