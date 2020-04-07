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Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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YÖK BAŞKANI 'HAYIRLI OLSUN' DEYİP DUYURDU

Son dakika haberine göre Başkanı M. A. , “Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik” dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. , resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir karar alındığını açıkladı.

ile koordineli olarak kararın verildiğini açıklayan Saraç, "YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması SON DAKİKA: YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN ÜNİVERSİTELER İÇİN 'UZAKTAN EĞİTİM' AÇIKLAMASI

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