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CHP'den şaka gibi önerge: 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesi 1 Temmuz'da yapılsın

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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CHP'DEN ŞAKA GİBİ ÖNERGE!

; 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan yasanın 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi için önerge verdi. Önergede; “Bu kanun 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girer” denildi. ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “İnanılır gibi değil... Güler misin, ağlar mısın!” diyerek tepki gösterdi.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 90 bin kişinin tahliye edileceği ifade ediliyor.

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'nin; 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan yasanın 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi için önerge verdiği ortaya çıktı. ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "İnanılır gibi değil... Güler misin, ağlar mısın?" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER 1 TEMMUZ'DA UYGULANMASINI İSTEDİ

Zeynel Emre, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP Milletvekili Alpay Antmen'in TBMM sunduğu önergede şöyle denildi:

"Görüşülmekte olan 207 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 69. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Madde 69: Bu kanun 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girer"

TURAN: "İNANILIR GİBİ DEĞİL... GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, KOVİD-19 süreci için hızlandırılan İnfaz yasa teklifinin, dün gece TBMM'de yasalaştığını hatırlatarak, "Pandemiyle mücadelede her günün, her dakikanın bile önemli olduğu bu süreçte, CHP, kanunun 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmesi için önerge verdi. İnanılır gibi değil... Güler misin, ağlar mısın!" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH

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