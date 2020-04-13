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Son dakika: İHA, “Soylu’dan açıklama” haberini geri çekti

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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İHA, “SOYLU’DAN AÇIKLAMA” HABERİNİ GERİ ÇEKTİ

Son dakika haberine göre İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen ’nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan 'nun istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi.

İHA, ilk olarak abonelerine şu haberi duyurdu:
görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.

İHA SERVİS ETTİĞİ HABERİ GERİ ÇEKTİ
Görüntülerin eski olduğu anlaşılınca İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.

Son dakika haberi... Süleyman Soylu neden istifa etti? İstifa kararının perde arkasında ne var? |Video SON DAKİKA HABERİ... SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ? İSTİFA KARARININ PERDE ARKASINDA NE VAR? |VİDEO

DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuş, açıklamadan kısa bir süre sonra Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Süleyman Soylu açıklaması CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi BAŞKAN ERDOĞAN, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

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