Son dakika: İHA, “Soylu’dan açıklama” haberini geri çekti
Son dakika haberine göre İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.
Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.
İHA, ilk olarak abonelerine şu haberi duyurdu:
Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.
İHA SERVİS ETTİĞİ HABERİ GERİ ÇEKTİ
Görüntülerin eski olduğu anlaşılınca İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuş, açıklamadan kısa bir süre sonra Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklanmıştı.
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