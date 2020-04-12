İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun."