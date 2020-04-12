İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" ifadelerini kullandı.
"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"
"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
- ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
- Bakan Soylu neden istifa etti?
- İşte İstanbul'da kesilen ceza miktarı!
- Bakan Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Küçükçekmece’de olay çıkarmışlardı! 4 şüpheli tutuklandı
- Salgın ne zaman zirve yapıp düşüşe geçecek?
- Rüştü Reçber koronavirüsü nasıl yendi?
- Mahmut Övür: Süleyman Soylu'nun istifası bir sürpriz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?