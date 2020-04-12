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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Son dakika haberi... resmi Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı |Video SON DAKİKA: SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI |VİDEO

Bakan Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun."

Son dakika: Süleyman Soylu neden istifa etti? Fatih Atik istifa nedenin detaylarını canlı yayında aktardı |Video SON DAKİKA: SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ? FATİH ATİK İSTİFA NEDENİN DETAYLARINI CANLI YAYINDA AKTARDI |VİDEO

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