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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kılavuz yayımladı! İşte şantiyede alınması gereken tedbirler

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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BAKANLIK KILAVUZ YAYIMLADI! İŞTE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER...

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

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