Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kılavuz yayımladı! İşte şantiyede alınması gereken tedbirler
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
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