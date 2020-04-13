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İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan paylaşımı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , Twitter'dan Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı ve ''Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın ...'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı , Twitter hesabından saat 00.48'de Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:

Altun paylaşımında, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım..." ifadelerine yer verdi.

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