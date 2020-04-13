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Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ardından taksiciler iş başı yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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TEKİRDAĞ'DA TAKSİCİLER İŞ BAŞI YAPTI

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 'da taksiciler direksiyon başına geçti.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 'da taksiciler direksiyon başına geçti.

Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki durakta görev yapan yaklaşık 20 taksici, yasağın kalkmasıyla duraklarına gelerek müşteri almaya başladı.

Taksici Mesut Ak, salgın nedeniyle bir süredir işlerinin durgun gittiğini söyledi. Yasak kalkar kalkmaz ekmek parası için işlerinin başına geçtiklerini belirten Ak, "Çocuklarımıza ekmek götürmek için çalışmaya mecburuz. Rızkı veren Allah. İnşallah bugünler de geçecek." dedi.

Bu arada kentin en hareketli yerlerinden Hükümet Caddesi, Köprübaşı mevkisi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim. Polis ekipleri ise bazı noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

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