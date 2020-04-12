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Son dakika: Muş Varto'da yakalanan PKK'lı terörist Mahmut Okay'da koronavirüs çıktı

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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YARALI YAKALANAN PKK'LI TERÖRİSTE KORONAVİRÜS ÇIKTI

'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, terör örgütünün sözde eyaleti doğu gücü sorumlusu 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü Okay'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bunun üzerine Okay'a yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

PKK'LI MAHMUT OKAY YARALI YAKALANMIŞTI

Muş Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü 'nın sözde eyaleti doğu gücü sorumlusu, turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir kişi de de sağ olarak ele geçirilmişti.

Son dakika: 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yakalandı SON DAKİKA: 1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN HAYRİ MAVA KOD ADLI TERÖRİST MAHMUT OKAY YAKALANDI
İşte yakalanan PKK'lı Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay'ın üzerinden çıkanlar İŞTE YAKALANAN PKK'LI HAYRİ MAVA KOD ADLI MAHMUT OKAY'IN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

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