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İşte yakalanan PKK'lı Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay'ın üzerinden çıkanlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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İŞTE YAKALANAN PKK'LININ ÜZERİNDEN ÇIKANLAR...

’un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan kod adlı isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

Varto ilçesi Karlıova yolu üzerinde Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan kod adlı isimli terörist yaralı olarak yakalanmıştı.

Son dakika: 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yakalandı | Video SON DAKİKA: 1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN HAYRİ MAVA KOD ADLI TERÖRİST MAHMUT OKAY YAKALANDI | VİDEO

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahsın da sağ olarak yakalandığı araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalaşnikof şarjörü, 3 kalaşnikof tüfeği boş kovanı, 35 tabanca mermisi, bin 800 TL ve temel yaşam malzemesi ele geçirildi.

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