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31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sona erdi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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