Küçükçekmece’de polise direnip olay çıkarmışlardı! 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece Kanarya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir şüpheliye idari işlem yapmak isteyen polislere direnip olay çıkaran 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karantina tedbirlerine aykırı davranarak İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkan Kanarya Parkı'mda idari işlem yapmak isteyen görevli polis memurlarına direnerek olay çıkaran bir şüpheliye işlem yapılmış olay yerine gelen akrabalarının da polise muvavemet göstermesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kanarya Mahallesi'ndeki olayda şüpheliler hakkında ayrıca Kamu görevlisine (polislere) hakaret ve tehditte bulunmak, Kamu malına zarar vermek, 6136 Sayılı yasaya muhalefet, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından da işlem yapılmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Küçükmece Adliyesi'ne sevk edildi. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Küçükçekmece kanarya mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden Devrim H. İsimli şahsa İdari para cezası uygulamak isteyen görevli polis memurlarına ve Cumhurbaşkanına sözlü hakarette bulunan, polis memurlarını tehdit eden, görevlerini yapmaya engel olan Devrim H. isimli şüpheli ve akrabaları olup olay yerine gelen, görevli polis memurlarına fiziki ve sözlü olarak saldırılarda bulunan şüpheliler hakkında Başsavcımlığımızca adli Soruşturma başlatılmış ve 6 şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerden 18 yaşından küçük olup suç kaydı bulunmayan suça sürüklenen çocuk C.H. serbest bırakılmış,
Diğer 5 şüpheli bu gün (12 Nisan 2020 )sağlık kontrolünden geçirilerek Başsavcılığımıza getirilmiştir. 5 Şüpheli Başsavcılığımızdaki soruşturma işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, sorguları yapıldıktan sonra şüpheli İbrahim H. hakkında ev hapsi yönünde adli kontrol kararı verilmiş diğer şüpheliler Devrim, Hasan, Hakim, Hüseyin H. Görevli polis memurlarına direnme suçundan, Devrim H. ayrıca Kamu malına zarar vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmıştır."
SABAH
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