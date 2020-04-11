İstanbul'da polise saldırmışlardı! O magandaların sicilleri oldukça kabarık
İstanbul'da bir parkta bugün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan "polise saldırı" görüntüleri gündem oldu. Sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan aynı aileden 6 kişi polisin ikazına rağmen dağılmadı. Gözaltına alınan şahısların cinsel istismar, yaralama ve uyuşturucu suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçemece'de, bugün saat 13.00 sıralarında, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde şoke eden bir olay yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.
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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Polise saldıran magandaların kimlikleri bulundu.
İŞTE SALDIRGANLARIN SİCİLLERİ:
1-15.05.1994 Bitlis/Merkez doğumlu H. H
-Çocuğun Cinsel İstismarı
2-20.10.1970 Bitlis doğumlu H. H
-Kasten Yaralama
-Taskirle Yaralama
3-27.07.2001 Bitlis doğumlu D. H
-Kullanmak için uyuşturucu(2 adet)
4-06.09.2002 Küçükçekmece doğumlu C. H. Kaydı yok.
5-01.09.1984 Bitlis doğumlu İ. H.
-tehdit
6-07.07.1995 Bitlis doğumlu H. H.
-Çocuğun cinsel istismarı
İŞTE SALDIRGANLARIN SON GÖRÜNTÜLERİ
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