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Ermenistan'a tıbbi yardım gönderen Çin'e "Ağrı Dağı" tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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ERMENİSTAN'A TIBBİ YARDIM GÖNDEREN ÇİN'E AĞRI DAĞI TEPKİSİ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı , salgınla mücadele kapsamında ’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Çin’in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan "" notu ise sosyal medyadan tepkilere neden oldu ve yardımı gölgeledi.

Dünya (Covid-19) ile mücadele ederken 'den Ermensitan'a giden yardım kolilerinde skandal ifadelere yer verildi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çin'in 'a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer aldı.



ÇİN'DEN YARDIMI GÖLGELEYEN TUTUM

Çin'den Ermenistan'a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.

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