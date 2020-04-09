Ermenistan'a tıbbi yardım gönderen Çin'e "Ağrı Dağı" tepkisi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Çin’in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan "Ağrı Dağı" notu ise sosyal medyadan tepkilere neden oldu ve yardımı gölgeledi.

Dünya corona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken Çin'den Ermensitan'a giden yardım kolilerinde skandal ifadelere yer verildi.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer aldı.







ÇİN'DEN YARDIMI GÖLGELEYEN TUTUM

Çin'den Ermenistan'a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.