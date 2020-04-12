Sözcü Gazetesi'nin postacılığını yapan CHP'li başkana büyük tepki
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kendi eliyle Sözcü Gazetesi dağıttı. AK Partili Elvan Göçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Muğla'da vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına tepki göstererek, " Büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. " dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün mahalleri gezerek vatandaşlara kendi eli ve belediye imkanları ile Sözcü Gazetesi dağıttı.
CHP'li Gürün'ün vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına, Muğla Gazetesi Ak Partili 3.sıra vekil adayı Elvan Göçer, büyükşehir belediyesinin yerel gazetelere destek vermeyip, İstanbul merkezli bir gazeteyi dağıtmasını eleştirdi.
SÖZCÜ GAZETESİ GÖZÜMÜZÜN İÇİNE SOKARCASINA DAĞITILDI
Ekonomik güçlüklerle boğuşan yerel basının özellikle dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası adeta dibe vurduğunu dile getiren Göçer, "Kamuoyunu bilgilendirme adına basın mensuplarımız bu salgın süresince sahada haber kovalayıp risk altında görev yapmaktadır. Gerek gazete maliyetleri, gerekse evlerine ekmek götürmek için sahada görev yapan basın mensuplarının maaşlarını ödemekte zorluk çeken gazete yönetimleri kendi aralarında anlaşarak, haftanın iki günü yayın yapmaya başladılar. Kaldı ki sorunlarımız bu anlaşma ile çözüme kavuşmuş değil, daha da artmıştır. Böyle bir ortamda yerel basınımızın yerel yönetimlerden destek görmesi kadar doğal bir süreç yoktur. Bu şartlarda gazetelerimizi ve görev yapan basın mensuplarımızı yaşatmaya çalışırken, büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. Büyükşehir belediyesinin tüm hizmetlerinin kamuoyuna ilk olarak aktarılmasını sağlayan mecra yerel basındır.
BAŞKANA YAKIŞTIRAMADIK
Büyükşehir belediye başkanının Sözcü Gazetesi'ne verdiği desteği yerel gazeteler içinde vermesini beklerdik. Sayın Başkan gazetelerimizi dağıtmasa bile yerel basının sorunlarına bir nebze bile olsa eğilse, bizler yine memnun kalırdık. Biz bu tutumu, seçimler bittikten sonra siyasi rozetini çıkartıp her kesimin belediye başkanı olduğunu iddia eden Başkan Gürün'e açıkçası yakıştıramadık" diye konuştu.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİNDEN DE TEPKİ GELDİ "KINIYORUZ"
Belediye Meclis üyesi Hasan Çemrek sosyal medya hesabından :"Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın İhtiyaç sahiplerine yardım etmek yerine Sözcü gazetesi dağıtmasını kınıyoruz. Bu tarz yanlış uygulamalardan dolayı Milas Belediyesinden bu müsrifliğin önüne geçebilmek için 27 Mart'ta yazılı olarak bu giderlerin ne kadar olduğunu sorduk. Cevap bekliyoruz.
Tavsiye olarak yerel basına eşit mesafede olmaları gerektiğini belirttik."diyerek soru önergesini kamuoyu ile paylaştı.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Son 5 günün verilerine bakılınca..."
- İşte dünya genelinde Kovid-19 bilançosu
- CHP'li İBB'nin ekmek yalanına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve büfe sahiplerinden cevap
- Ekrem İmamoğlu'nun toplu ulaşım rezaletine İstanbul Valiliği müdahale etti
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu: 24 saatte 619 ölü
- Bakan Koca'dan mücadele vurgusu!
- CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı!
- Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajı
- İstanbul Valiliğinden koronavirüs tedbiri!
- İstanbul'da polise saldırmışlardı! O magandaların sicilleri oldukça kabarık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?