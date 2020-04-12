Sözcü Gazetesi'nin postacılığını yapan CHP'li başkana büyük tepki

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kendi eliyle Sözcü Gazetesi dağıttı. AK Partili Elvan Göçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Muğla'da vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına tepki göstererek, " Büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. " dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün mahalleri gezerek vatandaşlara kendi eli ve belediye imkanları ile Sözcü Gazetesi dağıttı.

CHP'li Gürün'ün vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına, Muğla Gazetesi Ak Partili 3.sıra vekil adayı Elvan Göçer, büyükşehir belediyesinin yerel gazetelere destek vermeyip, İstanbul merkezli bir gazeteyi dağıtmasını eleştirdi.

SÖZCÜ GAZETESİ GÖZÜMÜZÜN İÇİNE SOKARCASINA DAĞITILDI

Ekonomik güçlüklerle boğuşan yerel basının özellikle dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası adeta dibe vurduğunu dile getiren Göçer, "Kamuoyunu bilgilendirme adına basın mensuplarımız bu salgın süresince sahada haber kovalayıp risk altında görev yapmaktadır. Gerek gazete maliyetleri, gerekse evlerine ekmek götürmek için sahada görev yapan basın mensuplarının maaşlarını ödemekte zorluk çeken gazete yönetimleri kendi aralarında anlaşarak, haftanın iki günü yayın yapmaya başladılar. Kaldı ki sorunlarımız bu anlaşma ile çözüme kavuşmuş değil, daha da artmıştır. Böyle bir ortamda yerel basınımızın yerel yönetimlerden destek görmesi kadar doğal bir süreç yoktur. Bu şartlarda gazetelerimizi ve görev yapan basın mensuplarımızı yaşatmaya çalışırken, büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. Büyükşehir belediyesinin tüm hizmetlerinin kamuoyuna ilk olarak aktarılmasını sağlayan mecra yerel basındır.

BAŞKANA YAKIŞTIRAMADIK

Büyükşehir belediye başkanının Sözcü Gazetesi'ne verdiği desteği yerel gazeteler içinde vermesini beklerdik. Sayın Başkan gazetelerimizi dağıtmasa bile yerel basının sorunlarına bir nebze bile olsa eğilse, bizler yine memnun kalırdık. Biz bu tutumu, seçimler bittikten sonra siyasi rozetini çıkartıp her kesimin belediye başkanı olduğunu iddia eden Başkan Gürün'e açıkçası yakıştıramadık" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNDEN DE TEPKİ GELDİ "KINIYORUZ"

Belediye Meclis üyesi Hasan Çemrek sosyal medya hesabından :"Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın İhtiyaç sahiplerine yardım etmek yerine Sözcü gazetesi dağıtmasını kınıyoruz. Bu tarz yanlış uygulamalardan dolayı Milas Belediyesinden bu müsrifliğin önüne geçebilmek için 27 Mart'ta yazılı olarak bu giderlerin ne kadar olduğunu sorduk. Cevap bekliyoruz.

Tavsiye olarak yerel basına eşit mesafede olmaları gerektiğini belirttik."diyerek soru önergesini kamuoyu ile paylaştı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH