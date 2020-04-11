Son dakika: Bakan Kasapoğlu rakam verdi! İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı
Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.AYRINTILAR GELECEK...
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