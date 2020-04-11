Son dakika: Bakan Kasapoğlu rakam verdi! İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı

GÜNDEM Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:42 ABONE OL

Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı. AYRINTILAR GELECEK...