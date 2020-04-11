11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kasapoğlu rakam verdi! İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı

Son dakika: Bakan Kasapoğlu rakam verdi! İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
İŞTE YURTLARDA KARANTİNADA OLAN KİŞİ SAYISI

Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA