Süper Lig ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, liglerin başlamasına ilişkin “net tarih şu an için belli değil” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında ertelenen liglerin başlangıç tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci takip ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde ülke olarak bu durumla mücadele ediyoruz. Uluslararası müsabakalar, olimpiyatlar, UEFA'nın kararları sonrası Türkiye'de de spor müsabakaları ertelendi. Her şeyin başı sağlık. Biz zamanında gereken kararları aldık. Bilim Kurulumuzun görüşleri önemli. İnşallah sporumuzun seyircisiyle buluşacağı günler gelecektir. Salgının yönetilme durumu önemli.Gelişmelere göre biz de kararlar alacağız."
MÜSABAKALAR BAŞLARSA SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?
Bunda önemli görüş Bilim Kurulu'nun. Onlardan gelecek bilgilere göre biz de yol haritamızı belirleyeceğiz.
2-3 AY DAHA OYNANAMAZSA LİGLERİN İPTALİ YA DA GÜNDEM PUAN DURUMUYLA TESCİL KARARI ALINABİLİR Mİ?
Bu konuda UEFA Başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz.
PLAY-OFF OLACAK MI?
Bunu henüz konuşmadık. Gündemimizde yok ama dediğim gibi önemli olan sağlık. Spor camiamıza teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları için. Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu'na güvenleri için teşekkür ediyorum. Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel. İnşallah bu günlere geri döneceğiz.
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