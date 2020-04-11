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Provokatörler yine iş başında! İstanbul'daki bu görüntüleri 'Ekmek kavgası' diye servis etmişlerdi... Gerçek ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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PROVOKATÖRLER YİNE İŞ BAŞINDA! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

'un ilçesinde dün yayılan ve " çıktı" diye sunulan görüntülerin trafik kazası sonrası çıkan bir kavga olduğu ortaya çıktı. Gerçek, olayın yaşandığı caddedeki bir mekanın güvenlik kameraları ile ortaya çıktı. Motosikletli iki kişinin arkasından bir otomobilin vurması sonrası çıkan kavga, provokatörlerden tarafından "Sosyal medyada ekmek kavgası" olarak sunulmuştu.

'daki diye sunulan kavganın trafik kazası sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı. ekmek kavgası olarak sunulan görüntüler muhalif kesimler tarafından ekmek kavgası olarak sunmuştu.

Provokatörler yine iş başında! İstanbul'daki bu görüntüleri 'Ekmek Kavgası' diye servis etmişlerdi... Gerçek ortaya çıktı | Video PROVOKATÖRLER YİNE İŞ BAŞINDA! İSTANBUL'DAKİ BU GÖRÜNTÜLERİ 'EKMEK KAVGASI' DİYE SERVİS ETMİŞLERDİ... GERÇEK ORTAYA ÇIKTI | VİDEO


TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI
İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" diye anlattı.

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