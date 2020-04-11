İtalya'da Kovid-19 bilançosu: Son 24 saatte 619 ölü
Son dakika haberi... İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.
İtalya'da ölü sayısı 20 bin sınırına dayandı! 11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı.
Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.
A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN SINIRINA DAYANDI! 11 NİSAN CUMARTESİ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI |VİDOE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da polise saldırmışlardı! O magandaların sicilleri oldukça kabarık
- Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- CHP'li Günaydın’dan büyük provokasyon!
- Bakan Koca'dan mücadele vurgusu!
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi?
- İstanbul Valiliğinden koronavirüs tedbiri!
- Cemal Kaşıkçı iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Prof. Özyaral virüsü nasıl yendiğini anlattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
- Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?
- Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?
- Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
- Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!