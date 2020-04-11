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İtalya'da Kovid-19 bilançosu: Son 24 saatte 619 ölü

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU: 24 SAATTE 619 ÖLÜ

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.

'da ölü sayısı 20 bin sınırına dayandı! 11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.

A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika! İtalya'da ölü sayısı 20 bin sınırına dayandı! 11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı |Vidoe İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN SINIRINA DAYANDI! 11 NİSAN CUMARTESİ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI |VİDOE
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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