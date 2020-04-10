Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Telaşa gerek yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağına yönelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm verilerimiz göz önünde alındığında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte bir hafta sonu itibariyle 30 artı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu sokağa çıkma yasağını delenlerin 3 bin 186 TL ile cezalandırılacağını belirtti.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, fırınların açık olacağını belirtti. Marketler ve pazar yerleri ise kapalı olacak. Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, yasağın pazar gecesi saat 24'te sona ereceğini açıkladı. Soylu 2 günlük sokağa çıkma yasağı için "Telaş etmeyin, tedarik ve üretim sistemi devm ediyor" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından derlenenler...

"TELAŞA GEREK YOK"

Vatandaşımızdan talebimiz şudur, telaşa gerek yok. Bu telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık. Pazar günden itibaren bu devam edecek diye bir söz konusu olmasın. Pazar akşamı bitecektir. Bir bulaşa kapılmak için bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olmasını istiyorum. Yarım saat içerisinde yoğunluk ortadan kalkar. Sokağa çıkılmaması için bütün detaylar düşünüldü. Bütün bunlarla ilgili genelge çok açık şekilde belirtiyor. Biz bir pandemi dönemindeyiz. Eczanelere gitmek isteyen gidebilecek, basın mensupları sokağa çıkabilecekler yine aynı zamanda kamu görevlileri bunları yapabilecekler.

"FIRIN ARAÇLARI EKMEK DAĞITACAK"

Bizim bunun kontrolünü yapabilmemiz çok kolaydır. Biraz önce emniyet müdürlerimizle, valilerimizle toplantı gerçekleştirdik. Kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Toplu taşıma araçları olmayacak.

Fırın araçları ekmek dağıtımında çalışacak.