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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir memur koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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BİR MEMUR KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

, koronavirüs nedeniyle bir sivil memurun hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli Levent Ünver'in hayatını kaybettiği belirtildi.

(MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.

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