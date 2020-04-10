Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acil ya da temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler faaliyetlerine devam edecek

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.