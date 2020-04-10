Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acil ya da temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler faaliyetlerine devam edecek
Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.
Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Vatandaşlar gereksiz panik yaptı! Sosyal mesafe unutuldu...
- Süleyman Soylu: Telaşa gerek yok
- 2 günlük sokağa çıkma yasağı resmen başladı
- 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Lacalle: Türkiye krizi rahat bir şekilde atlatacak
- Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri?
- Koronavirüs vakaları neden çok İstanbul'da?
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı
- Bir memur koronavirüsten hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama