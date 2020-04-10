11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acil ya da temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler faaliyetlerine devam edecek

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acil ya da temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler faaliyetlerine devam edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
FAHRETTİN ALTUN'DAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI!

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı , "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi SON DAKİKA: 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA