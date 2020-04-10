MHP'li Semih Yalçın'den çok sert tepki: PKK'nın Diyarbakır Kulp saldırısı HDP'ye kırsaldan destek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır Kulp'ta gerçekleştirdiği ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının "bölücü örgütün Meclis'teki siyasi kanadına kırsaldan destek amacı taşıdığını" ifade etti. Öte yandan Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi haline geldiğini savunan Yalçın, bu durumu Cumhuriyet tarihine geçecek "büyük bir politik skandal" ve "devasa bir utanç levhası" olarak nitelendirdi.MHP'li Semih Yalçın, "infaz düzenlemesi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, CHP ve İYİ Partinin siyasi suçlara infaz indirimi getirilmemesini bahane ederek HDP'nin Meclis'teki eylemlerine destek vermesini eleştirdi.
Yalçın, "İnfaz indirimini 'siyasi af' olarak göstermeye çalışan bu iflah olmaz üç ayaklı sorun üretme güruhu, maazallah ileride hapishanelerde bir salgın hastalık baş gösterse o zaman da devleti gereken tedbirleri almamakla suçlamaktan utanmayacaktır." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR POLİTİK SKANDAL"
Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi haline geldiğini savunan Yalçın, bu durumu Cumhuriyet tarihine geçecek "büyük bir politik skandal" ve "devasa bir utanç levhası" olarak nitelendirdi.
"KULP'TAKİ SALDIRI SİYASİ KANADA KIRSALDAN DESTEK"
Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır Kulp'ta gerçekleştirdiği ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının, bölücü örgütün Meclis'teki siyasi kanadına kırsaldan destek amacı taşıdığını belirten Semih Yalçın, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda 'Ben varım' demek için düzenlenen bu hain eylemin, 'Bizi de infaz indirimi kapsamına almazsanız, sivil hedeflere saldırmayı sürdürürüz' mesajı taşıdığı açıktır. Bilinmelidir ki terörizme bugüne kadar taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti, bundan sonra da asla çark etmeyecektir. Türkiye'nin nihai hedefi de bilhassa kanlı terör örgütü PKK ve temsilcilerini sonsuzsa kadar susturmaktır."
Yalçın, CHP-İP-HDP'nin teklifin aleyhinde bulunmasının en önemli sebebinin "cezaevlerindeki PKK-KCK'lı hükümlülerle Fetullahgillerin infaz indiriminden yararlanamayacak olması" olduğunu ileri sürdü.
"MİLLETİMİZ BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR"
Bu üçlü ittifakın derdinin, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık alanında atılan ve bütün dünyanın takdir ettiği başarılı adımları görmezden gelip ve milli tesanüdü gölgelemek olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Gerek salgına karşı alınan önlemler bağlamında evlerinde gönüllü hapis hayatı yaşayan vatandaşlarımız, gerekse infaz indirimi yasasının çıkmasını hararetle bekleyen yüz binlerce hükümlü yakını; CHP-İP-HDP triosunun yok yere çıkardığı hırgür ve engelleme çabalarını, bir kenara not etmiştir. Milletimiz bu yapılanları unutmayacak ve ilk sandık buluşmasında hatırlayacaktır."
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