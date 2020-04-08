Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı!
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
ORMAN İŞÇİLERİNE HAİN SALDIRI
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
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