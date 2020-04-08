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Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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DİYARBAKIR'DA SİVİLLERE HAİN SALDIRI!

Son dakika haberi... 'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere 'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü 'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı! SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİVİLLERE HAİN SALDIRI!

ORMAN İŞÇİLERİNE HAİN SALDIRI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

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