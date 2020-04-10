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Son dakika: Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, RUMEN RADEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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