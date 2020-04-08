08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit düşenler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit düşenler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Son dakika haberi... Hazine ve  Berat Albayrak, 'ın Kulp ilçesinde terör örgütü  tarafından düzenlenen alçak saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında 'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 5 sivil şehit oldu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Twitter hesabından saldırıya ilişkin bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, mesajında "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı! SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİVİLLERE HAİN SALDIRI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA