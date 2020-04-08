Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit düşenler için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 5 sivil şehit oldu.
BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Twitter hesabından saldırıya ilişkin bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, mesajında "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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