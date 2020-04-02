ANA SAYFA
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Korona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:43
- 1
- 10
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
- 2
- 10
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
- 3
- 10
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
- 4
- 10
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
- 5
- 10
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu