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Haberler Galeri Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu 

Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

Korona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:43
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Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği korona virüsü (Covid-19) nedeniyle bozuldu.

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Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu.

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Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye'de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

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Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı.

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Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu
Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf: Uçaklarla doldu

Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu.