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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü. Erdoğan-Pendarovski görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

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