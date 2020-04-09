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Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

savaş gemileri peş peşe Boğaz'ından geçerek 'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda botu eşlik etti.

Donanmasının filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe 'nden 'na giriş yaptı. Savaş gemilerin geçişine çok sayıda botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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