Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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