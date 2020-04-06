06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberine göre; Başkan , Moldova Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan , Moldova Cumhurbaşkanı ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA