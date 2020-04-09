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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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TÜRKİYE’NİN BALKANLAR’LA BAĞLARINI BİLMEYEN BİR SİYASİ...

MYK sonrası AK Parti Sözcüsü , "Çok kez duymuşumdur. bünyesinde pekçok siyasetçi “’nin ’da artan nüfuzunu engellemek gerekir” derdi. Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." dedi.

Sözcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden ülkelerine corona virüs ile mücadele kapsamında çok sert "yardım eleştirisi"nde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'LA TARİHİ BAĞLARINI BİLMEYEN BİR SİYASİ..."

Çelik, "Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi "Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir" derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." sözlerini Twitter'dan paylaşarak mesaj verdi.

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