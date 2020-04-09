ABD'den Türkiye'ye malzeme takası teklifi! Corona virüse karşı 93 ülke Türkiye’nin kapısını çaldı
Corona virüs (Covid-19) ile çetin bir mücadele veren ve vatandaşına maske yetiştiremeyen ABD, Türkiye’den istediği 81 tıbbi ürünü, takas yöntemiyle almayı teklif etti.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, mümkün olması halinde Türkiye'de kapasite fazlası bulunabilecek bazı malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği belirtildi.
TAKAS TEKLİFİ ABD'DEN...
Ayrıca, ABD'de fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin de takas yöntemiyle Türkiye'ye verilebileceği vurgulandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, medikal sektöründen firmaların iletişim bilgileri STK'lar tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere toplanmaya başladı.
ABD TÜRKİYE'DEN NELER TALEP ETTİ?
Türkiye'den talep edilen 81 ürün arasında; N95 maske, yatak, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, tıbbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi bulunuyor.
93 ÜLKE TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDI
Öte yandan, Türkiye koronavirüs salgını boyunca kendi içinde yeni çözümler üretirken birçok ülkeye de yardım sağladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Avrupa'dan 32, Afrika'dan 27, Asya'dan 25 ve Amerika'dan 9 olmak üzere toplam 93 ülke Türkiye'den iş birliği, yardım ve istisnai izin talebinde bulundu. Bu ülkelerin 32'sinin taleplerine karşılık verildi. Özellikle salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye tıbbi maske, ekipman ve dezenfektan teslimatı gerçekleştirildi.
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