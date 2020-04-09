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MEB, öğretmenlere de "uzaktan eğitim" başlattı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitim evlere taşındı. Milli Eğitim Bakanı , konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi.

, öğrencilerden sonra öğretmenler içinde ""i hayata geçirdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı , "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" ifadelerini kullandı

"125 BİN ÖĞRETMENİMİZ KATILIYOR"

Ziya Selçuk, "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi.

"17 MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI AÇACAĞIZ"

Öte yandan Bakan Selçuk, "Uzaktan hizmet içi eğitim programlarının tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı" şeklinde konuştu ve "Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız" mesajını verdi.
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