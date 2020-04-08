08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT ve TSK'dan nokta operasyonu! PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT ve TSK'dan nokta operasyonu! PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
MİT'TEN NOKTA OPERASYONU! LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Son dakika haberine göre MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.

Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA