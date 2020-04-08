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Başkan Erdoğan'dan farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası teşekkürü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FARKLI DİNLERİN TEMSİLCİLERİNE MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI TEŞEKKÜRÜ

Son dakika haberi... , Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine 'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı. Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine 'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ÇİN DEVLET BAŞKANI CİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ücretsiz maske ve kolonya dağıtımı başladı |Video BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI |VİDEO

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