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Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAMURSUZ BAYRAMI MESAJI

Son dakika haberi... Başkan , nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülkemiz, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyasına destek veren Musevi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık
yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle, barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

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