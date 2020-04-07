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Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 75 bini aştı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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DÜNYA KORONAYA ÇÖZÜM ARIYOR! ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ DÜZEYDE

haberine göre; dünya genelinde yeni tip (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı. Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 285 bini geçti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Perşembe günü koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu. Toplantının video konferans yoluyla yapılacağı bildirildi.

Dünya (Covid-19) ile çetin bir mücadeleye girdi. Bu amansız hastalığın bitilmesi için tüm dünya seferber oldu.

AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aşı ve ilaç çalışmaları hız kazanırken ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Rakamlar ise korkunç düzeye ulaştı.

VİRÜS 75 BİN ÖLÜME NEDEN OLDU

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.
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İSPANYA'DAN SON RAKAM GELDİ


İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.
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DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'U ATLATAN KİŞİ SAYISI 285 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 285 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 286 bin 877 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla olduğu Çin'de 77 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler, İspanya (40 bin 437), Almanya (36 bin 81), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 810) ve Fransa (17 bin 250) olarak sıralandı.

Vakaların 10 bini aştığı diğer ülkelerde ise iyileşen kişi sayısı sırasıyla İsviçre (8 bin 56), Güney Kore (6 bin 694), Belçika (3 bin 986), Kanada (3 bin 616), Avusturya (3 bin 463), Türkiye (1326), Hollanda (250), Portekiz (140), İngiltere (135), Brezilya (127) oldu.

BM'DE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ İLK ZİRVE

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Perşembe günü koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu. Toplantının video konferans yoluyla yapılacağı bildirildi.

BMGK, Perşembe günü ilk kez koronavirüs hakkında görüşmek üzere video konferans yoluyla kapalı bir oturum düzenleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa süreliğine katılacağı oturumdan sonra herhangi bir basın açıklaması yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana geçen sürede BMGK, Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bir araya gelememişti. Çin'in toplanma fikrine ise olumlu bakmadığı belirtildi. Toplantının nasıl bir şekil alacağı, ne yapılabileceği, ülkeler arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

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