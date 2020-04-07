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Son dakika: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüs görüşmesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KORONA GÖRÜŞMESİ!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, Covid-19’la mücadele ele alındı.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, Covid-19'la mücadele ele alındı.

BOSNA HERSEKLİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.

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