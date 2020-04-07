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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAKAN KOCA: AVRUPA ÜLKELERİ İÇİNDE TEDBİRLERİ EN ERKEN ALAN BİZİZ

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir koronavirüs paylaşımı geldi. , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, ile Avrupa ülkelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin karşılaştırıldığı video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN YENİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: AVRUPA ÜLKELERİ İÇİNDE TEDBİRLERİ EN ERKEN ALAN BİZİZ

Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin Avrupa bazında gün gün gösterildiğini belirten , "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandı.

"İLK BİRKAÇ GÜNDE HAREKETE GEÇTİK"

Videoda, "Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekli tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39-54 günde almaya başlarken Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti." bilgisine yer verildi.



İLK VAKALAR
Buna göre, ilk vakalar 'da 24 Ocak'ta, 'da 28 Ocak'ta, , ve 'de 31 Ocak'ta, Türkiye'de 11 Mart'ta kayıtlara geçti.

Okullar ve üniversiteler, ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya'da 39, İspanya'da 40, İngiltere'de 47, Almanya ve Fransa'da 49, Türkiye'de ise 1 gün sonra tatil edildi.

İnsanların toplu bulunduğu mekanlar, İtalya'da 41, İspanya'da 43, İngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gün sonra kapatılırken uygulama Türkiye'de 4 gün sonra 15 Mart'ta hayata geçirildi.

Kamuya açık toplu etkinler ise İtalya'da 39, İspanya'da 41, İngiltere'de 42, Almanya'da 45, Fransa'da 48, Türkiye'de 1 gün sonra kısıtlandı.

Kapsamlı seyahat ve ulaşıma ise İtalya'da 39, İspanya'da 43, İngiltere'de 53, Almanya'da 39, Fransa'da 53, Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 2 gün sonra 13 Mart'ta kısıtlama getirildi.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN KRİTİK TOPLANTI SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT 19.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK
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