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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs vaka sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Twitter'dan 'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı, 3.148 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti.

6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı! Türkiye'de 6 Nisan Pazartesi günkü vaka sayısı açıklandı |Video BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI DUYURDU! 6 NİSAN PAZARTESİ GÜNKÜ VAKA SAYISI BELLİ OLDU |VİDEO

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