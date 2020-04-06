Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı, 3.148 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.